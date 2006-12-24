Туркменская оппозиция обещает Украине газ

Представители оппозиционных политических сил Туркменистана просят украинских политиков и представителей общественности помочь им придти к власти в стране после смерти президента Сапармурата Ниязова.

"Мы прибыли в Киев не случайно, мы хотим заявить о том, что если мы как оппозиция придем к власти, то тех безобразий, который творились с поставками газа при Президенте Ниязове, не будет", - заявил корреспонденту РИА «Новости» в субботу председатель оппозиционной партии "Туркменистан", бывший посол Туркмении в Турции Нурмухаммед ХАНАМОВ.

"Наша партия выбрала демократический путь развития страны, и в этом вопросе мы просим оказать нам содействие украинское правительство", - подчеркнул Н.ХАНАМОВ.

По его словам, одной из первоочередных задач оппозиционеров является возвращение в страну и активное участие “в открытых демократических выборах в присутствии международных наблюдателей".

"Мы хотим работать с политическими и общественными организациями Украины, чтобы донести до украинского народа, что в перспективе мы обещаем пересмотр цен на газ и его гарантийную поставку, а не издевательство над украинским народом", - добавил Н.ХАНАМОВ. "Думаю, что среди общественных и политических деятелей Украины мы найдем поддержку", - подчеркнул оппозиционер.

Он не исключил, что кончина С.Ниязова может повлиять на действующие газовые договоренности, в том числе, не на пользу Украины.

В свою очередь, бывший вице-премьер правительства Туркменистана Худойберды ОРАЗОВ отметил, что республика должна пойти по демократическому пути развития. "В стране сложилась такая ситуация, когда диктатор умер, надо искать выход из тупика, из кризиса, в который попал Туркменистан", - заявил он.

"Мы изучаем возможности поддержки для того, чтобы Туркменистан в своем развитии пошел по демократическому пути", - добавил Х.ОРАЗОВ. Он подчеркнул, что "если при С.Ниязове в стране был беспредел, то теперь необходимо войти в нормальное конституционное русло, чтобы общество жило по законам".

Президент Туркменистана С.Ниязов скончался в четверг, его похороны назначены на воскресенье.