Ющенко торопит Баррозу с соглашением об ассоциации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется по итогам саммита Украина-ЕС подписать документ, который давал бы анализ осуществленной работы на переговорах по Соглашению об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе украинским журналистам после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Саммит должен быть результативным. Безусловно, должен быть базовый документ, и мы его подпишем», - сказал он.

«Будем иметь знаковый этапный позитивный документ на саммите 4 декабря», - добавил Президент Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что диалог, происходящий в последние годы между Украиной и Европейским Союзом, является одним из наиболее продуктивных за всю историю отношений, а само Соглашение об ассоциации, по убеждению В.ЮЩЕНКО, будет одним из самых сильных соглашений такого типа среди тех, которые подписывались Евросоюзом с восточными странами.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на данный момент самым сложным вопросом в переговорах по Соглашению об ассоциации остается вопрос секторального сотрудничества, который зависит, в том числе, от осуществления украинским правительством необходимых реформ.

Вместе с тем, по словам Президента, около трех четвертей будущего соглашения уже согласовано.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что дал поручение министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО за полтора месяца «выйти на финальный документ» следующего саммита Украина-ЕС, а также активизировать процесс переговоров о зоне свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом до конца года, определив это заданием номер один для украинской дипломатии.

При этом Президент отметил, что соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕС может быть подписано через несколько месяцев после подписания Соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет носить название Соглашения об ассоциации и включать в себя создание зоны свободной торговли.

В Еврокомиссии отмечают, что ЕС подпишет с Украиной лишь Соглашение об ассоциации, которое будет включать в себя и создание зоны свободной торговли.