У Лозинского появился шанс «отвертеться» от обвинения в убийстве?

Кроме бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, по уголовному делу по факту убийства жителя Кировоградской области Валерия Олийныка несколько дней тому назад в розыск было объявлено еще одно лицо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, этот мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, через несколько дней после убийства В.Олийныка и развернувшихся вокруг этого событий, пришел в прокуратуру и заявил, что именно он является убийцей, но на его слова тогда не обратили внимания. Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, этот человек разыскивается для проверки этой версии.

В то же время министр отметил, что в настоящее время милиция рассматривает как одну из основных версий то, что В.ЛОЗИНСКИЙ находится в Украине, хотя и проверяется информация, поступающая от представителей правоохранительных органов других стран (каких именно, он не уточнил - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина 1954 года рождения В.Олийнык. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Украины.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого истязания, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное на заказ, или повлекшее смерть потерпевшего”.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерским районным судом г. Киева дано разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ объявлен в международный розыск.