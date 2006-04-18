Рембрандта будет реставрировать сахарозавод, если государство не возьмется

Генеральный директор и соучредитель НПФ «Синтал-Д» Николай ТОЛМАЧЁВ опровергает информацию, связанную со скандалом вокруг покупки Пархомовского сахарного завода со зданием музея с уникальной коллекцией известного украинского коллекционера Панаса Лунёва. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОЛМАЧЁВА.

Он сообщил, что целостный имущественный комплекс Пархомовского сахарного завода (Харьковская область, Краснокутский район, с. Пархомовка) был приобретен на открытом аукционе 4 марта 2004 г. Завод на момент продажи был признан банкротом, все помещения комплекса находились в аварийном состоянии. На сегодняшний день завод полностью восстановлен, производственные мощности завода составляют 170 тыс. тонн сахарной свеклы в год. На предприятии работает 432 человек.

Как отметил Н.ТОЛМАЧЁВ, на момент приобретения производственного комплекса в состав основных средств входило здание старой конторы завода, где, как выяснилось позже, находится музей известного коллекционера П.Лунёва. По словам Н.ТОЛМАЧЁВА, оно продавалось отдельным лотом, и желающих приобрести его с аукциона не было (желающих не появилось и до сих пор), поэтому было принято решение приобрести его, отреставрировать и сам музей сохранить для потомков.

Генеральный директор и соучредитель НПФ «Синтал-Д» подчеркнул, что с момента приобретения завода на предприятие не поступило ни одного предложения со стороны государства и местных властей по поводу совместного ремонта и содержания объекта, что удивительно, так как коллекция полотен действительно уникальна. Поэтому «Синтал-Д» принял решение самостоятельно разработать проект ремонта и реконструкции здания музея, для того, чтобы оно стало пригодным для хранения коллекции, сказал Н.ТОЛМАЧЁВ.

Он отметил, что полотна, которые находятся в помещении музея, принадлежат Харьковскому историко-художественному музею. «Т.е. компания, - подчеркнул Н.ТОЛКАЧЁВ, - приобрела исключительно здание, но никак не полотна, которые являются достоянием нации».

Как отметил гендиректор НПФ «Синтал-Д», «с музеем у нас нет никаких договорных отношений по поводу содержания картин. Удивительно, но Историко-художественный музей ни разу не обращался к нам, - создается такое впечатление, что полотна не являются ценностью для государства». По словам Н.ТОЛКАЧЁВА, компания с удовольствием бы выступила меценатом в реставрации картин, однако не имеет на то прав.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в украинских СМИ появились публикации о том, что в Харьковской области за 26 тыс. грн. продан Пархомовский сахарный завод со зданием музея вместе с уникальной коллекцией известного украинского коллекционера Панаса Лунёва – оригинальными работами Боровиковского, Тропинина, Репина, Верещагина, Рембрандта, Брюллова, Рериха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матисса, Кандинского и Пикассо. Как написала газета «Вечерние вести», новым владельцем работ выдающихся художников и исторического особняка, в котором размещался музей, стала частная компания НПФ «Синтал-Д», принадлежащая киевскому бизнесмену Н.ТОЛМАЧЁВУ.

17 апреля директор Харьковского художественного музея Валентина МЫЗГИНА назвала «бессмыслицей» эти публикации в СМИ.

По словам В.МЫЗГИНОЙ, Пархомовский музей сегодня является отделом Харьковского художественного музея, он, как и раньше, принимает посетителей и является довольно популярным для такой категории учреждений – на протяжении года его посещает около 25 тысяч любителей живописи. “Его никто не продавал, музей продолжает функционировать, более того, решается вопрос, кому будет принадлежать сам дом, где находится экспозиция, продолжается работа по сохранению картин и упорядочению всей коллекции”, - сказала В.МЫЗГИНА.