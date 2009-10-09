Литвин о Порошенко, смене внешней политики и голодных дипломатах

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО должен быть готов к пересмотру внешнеполитической доктрины Украины.

Об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя сегодняшнее назначение парламентом П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.

Он отметил, что «это вполне очевидные вещи». По его словам, внешнеполитическая доктрина «должна отвечать реализму, должна консолидировать украинское общество, обеспечивать реализацию задач внутреннего обустройства страны».

В.ЛИТВИН положительно оценивает решение парламента о назначении П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел. По его словам, принятие такого решения свидетельствует о том, что «есть определенность». В.ЛИТВИН рассчитывает, что П.ПОРОШЕНКО «приложит все усилия, чтобы укрепить базу министерства, потому что сегодня министерство полуразрушено, а украинские дипломаты за пределами Украины находятся на голодном пайке».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Верховная Рада по представлению Президента назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины.