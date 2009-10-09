Винский будет перекрывать дорогу в Президенты Тимошенко и Януковичу

Председатель народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ обещает приложить все усилия, чтобы не допустить президентства лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО или председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом И.ВИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что объединение считает принципиальным, чтобы на должность Президента не прошли основные фигуранты сегодняшних политических событий. И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что он и его объединение сделают все возможное, чтобы ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не стали Президентом Украины. Он объяснил, что оба этих политика уже были у власти на протяжении последних лет и продемонстрировали, что их основной целью является не служение интересам государства, а исключительно удовлетворение собственных интересов.

Отвечая на вопрос, каким именно образом он планирует достичь этой цели, И.ВИНСКИЙ сказал, что для этого есть чисто политические механизмы, пообещав, что попробует донести свое убеждение до как можно большего количества граждан Украины.

При этом лидер объединения «За демократию и справедливость» отметил, что, кроме этих двух политиков, есть достаточное количество перспективных молодых лидеров, достойных стать Президентом Украины. Среди них он назвал лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА, Анатолия ГРИЦЕНКО, Сергея ТИГИПКО и дал понять, что оптимальным вариантом была бы поддержка в ходе президентской избирательной кампании кого-то одного из них всеми остальными.