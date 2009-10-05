Генштаб: Главнокомандующий ВС в отставку не подавал

10:44, 05 октября 2009
Политика
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Кириченко - на обследовании

Сергей КИРИЧЕНКО
Информация о якобы отставке начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала армии Украины Сергея КИРИЧЕНКО не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в пресс-службе, С.КИРИЧЕНКО сейчас находится на обследовании в военном лечебном заведении, но это не означает, что он подал в отставку.

Как отметили в Генштабе, «вся информация, слухи о якобы отставке начальника Генерального штаба являются преждевременными».

По информации некоторых СМИ, сегодня утром на совещании начальник Генштаба С.КИРИЧЕНКО якобы объявил о своей отставке в связи с состоянием здоровья.

 

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