Генштаб: Главнокомандующий ВС в отставку не подавал

Информация о якобы отставке начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала армии Украины Сергея КИРИЧЕНКО не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в пресс-службе, С.КИРИЧЕНКО сейчас находится на обследовании в военном лечебном заведении, но это не означает, что он подал в отставку.

Как отметили в Генштабе, «вся информация, слухи о якобы отставке начальника Генерального штаба являются преждевременными».

По информации некоторых СМИ, сегодня утром на совещании начальник Генштаба С.КИРИЧЕНКО якобы объявил о своей отставке в связи с состоянием здоровья.