Представители молодежных организаций создадут Комитет контроля действий власти

21 декабря в 15-00 в УНИАН состоится совместная пресс-конференция лидеров пятнадцати молодежных организаций с требованием отставки Николая Плеханова с должности замминистра МВД. Представители молодежных организаций также подпишут совместную декларацию о создании “Комитета контроля действий власти со стороны молодежи” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте поредакционными удостоверениям.