Представители молодежных организаций создадут Комитет контроля действий власти

12:37, 20 декабря 2006
Политика
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21 декабря в 15-00 в УНИАН состоится  совместная пресс-конференция лидеров пятнадцати молодежных организаций с требованием отставки Николая Плеханова с должности замминистра МВД. Представители молодежных организаций также подпишут совместную декларацию о создании “Комитета контроля действий власти со стороны молодежи” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте поредакционными удостоверениям.    

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