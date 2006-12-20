Представители молодежных организаций создадут Комитет контроля действий власти
12:37, 20 декабря 2006Политика
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21 декабря в 15-00 в УНИАН состоится совместная пресс-конференция лидеров пятнадцати молодежных организаций с требованием отставки Николая Плеханова с должности замминистра МВД. Представители молодежных организаций также подпишут совместную декларацию о создании “Комитета контроля действий власти со стороны молодежи” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте поредакционными удостоверениям.
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