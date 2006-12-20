Тарасюк приведет к Януковичу судебного исполнителя

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК (фракция «Наша Украина») заявляет, что министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК прибудет на следующее заседание Кабинета министров в сопровождении судебного исполнителя.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил сегодня журналистам после того, как депутаты от Партии регионов заблокировали вход Б.ТАРАСЮКУ на заседание правительства.

«Если решение суда не выполняется добровольно, тогда это решение помогает выполнить судебный исполнитель», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

В свою очередь Б.ТАРАСЮК также не исключил, что на следующее заседание Кабмина он прибудет в сопровождении судебного исполнителя.

«Я обязательно приду на следующее заседание Кабмина», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮКА сегодня опять не пустили на заседание Кабмина. В частности, депутаты от Партии регионов заблокировали вход министру. На входе в зал, где проходит заседание Кабинета Министров, произошли столкновения между депутатами фракции Партии регионов и депутатами, сопровождающими Б.ТАРАСЮКА.