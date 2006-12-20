На входе в зал заседаний Кабмина - битва за Тарасюка

На входе в зал, где проходит заседание Кабинета Министров, произошли столкновения между депутатами фракции Партии регионов и депутатами, сопровождающими министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.ТАРАСЮКУ удалось пройти рамку металлоискателя перед входом в зал заседаний Кабмина, в тоже время депутаты-«регионалы» продолжают преграждать путь главе МИД в зал.

В настоящее время между сторонами происходит выяснение отношений. Главным переговорщиком со стороны Б.ТАРАЮСКА выступает народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, который предоставляет юридические аргументы, ссылаясь на положения Конституции.

Журналистов не выпустили из зала. Премьер-министр не реагирует на инцидент с Б.ТАРАСЮКОМ.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮКА сегодня опять не пускают на заседание Кабмина. В частности, депутаты Партии регионов заблокировали вход министру.