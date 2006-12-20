Янукович назвал день милиции всенародным праздником

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников и ветеранов органов внутренних дел Украины по случаю профессионального праздника – Дня милиции.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, глава правительства отметил, что «согласно хорошей традиции этот праздник является и всенародным, миллионы людей воздают должное Вашей готовности всегда прийти на помощь».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что «среди достижений независимой Украины есть и вклад украинской милиции, которая проходит нелегкий путь становления, ведет борьбу с преступностью, обеспечивает порядок в государстве».

Как отметил премьер, обращаясь к работникам правоохранительных органов, «несмотря на трудности, Вы с честью выполняете поставленные перед Вами задачи, демонстрируя при этом преданность делу, своему служебному долгу, ответственное отношение к работе, профессионализм и мужество».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам и ветеранам органов внутренних дел счастья, крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.