Гильдия собкоров против втягивания СМИ в разборки политиков

Гильдия собкоров центральных СМИ в Одессе и Одесский независимый профсоюз журналистов обнародовали сегодня совместное заявление с призывом в максимально сжатые сроки расследовать преступления против сотрудников масс-медиа, в том числе в Одесской области.

Как отмечают журналисты, данное заявление стало реакцией на события, связанные с нападением на сотрудников телеканала «АТВ», освещавших 29 сентября пикетирование здания суда в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении подчеркивается, что «подобные происшествия дают повод различным политическим силам спекулировать на опасном прецеденте: одни распространяют заявления, что факт нанесения телесных повреждений оператору телеканала свидетельствует о развязанном «оранжевой властью» терроре против журналистов, а другие, наоборот, высказывают предположения о том, что журналисты стали заложниками опасных интриг представителей именно тех политсил, идеи которых развивают и популяризуют».

«Поскольку подобные выпады представляют особую опасность для общества, призываем правоохранительные и прокурорские органы в максимально сжатые сроки осуществлять расследование преступлений против сотрудников масс-медиа, в том числе в Одесской области», - подытоживают авторы совместного заявления.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Окружной административный суд Одесской области должен был рассматривать дело об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, контролируемой экс-депутатом горсовета Игорем МАРКОВЫМ, который находится в розыске.

Заседание суда собрались пикетировать представители общественных организаций «Свободная Одесса», «Комитет обороны Одессы», «Просвіта», Украинской народной партии, которые поддерживали требования Нацсовета, а также сторонники телеканала - предприниматели с рынка «Северный» и коммунисты.

Когда стало известно решение суда о переносе на 20 октября слушания дела об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, участники акции у ворот суда заметили за 200 метров группу людей, возвращающихся к месту пикетирования суда. Причем один из них, представившийся оператором АТВ, показывал участникам акции свою окровавленную руку и утверждал, что стал жертвой нападения группы «националистов» в масках, которые выхватили телекамеру и разбили.

Разбойное нападение на телеоператора человека в маске и завладение камерой случилось неподалеку, за углом одного из домов квартала, сообщили представители АТВ журналистам, которые отслеживали ситуацию в ходе акции пикетирования и не видели инцидента с участием группы АТВ, куда-то удалившейся от ворот суда. Затем, когда телеоператор попытался отобрать камеру, ему порезали руку ножом.

30 сентября по факту нападения и завладения видеокамерой оператора телекомпании АТВ Дмитрия ДОКУНОВА следователем милиции Киевского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело по признакам ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.