Мартынюк: закона об оппозиции никто не гарантирует, но попробуем
Первое чтение запланировано на завтра
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что на сегодняшний день никто не может гарантировать, что парламент поддержит в первом чтении проект закона о парламентской оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.
А.МАРТЫНЮК отметил, что сегодня на Согласительном совете ВР выдвигались предложения о необходимости перенесения рассмотрения этого законопроекта.
«Но он будет рассматриваться завтра. Мы с МОРОЗОМ отстояли тот факт, что нужно его рассматривать», - сказал А.МАРТЫНЮК.
При этом, по его словам, на данный момент трудно сказать, какое решение примет парламент по этому вопросу. «Гарантировать, что он будет принят, никто не может», - сказал первый заместитель председателя ВР.
А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что на сегодняшний день даже и некоторые депутаты, считающие себя оппозицией, не хотят голосовать за этот законопроект.
Он также отметил, что согласно проекту закона, определенные должности должны в обязательном порядке принадлежать представителям оппозиции. «Но возникает вопрос, кто это обеспечит», - сказал он.
В частности, по словам А.МАРТЫНЮКА, оппозиции отдаются должности председателя Счетной палаты и Уполномоченного ВР по правам человека.
Он отметил, что парламент должен проголосовать за такие решения как минимум 226-ю голосами. При этом, отметил А.МАРТЫНЮК, парламентариев нельзя будет заставить голосовать за те кандидатуры, которые их не устраивают.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).
Сегодня, 18 декабря, председатель ВР Александр МОРОЗ выразил надежду, что Верховной Раде удастся принять проект закона об оппозиции в первом чтении. «Мне кажется, что мы справимся с этой задачей», - сказал председатель Верховной Рады.