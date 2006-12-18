Мартынюк: закона об оппозиции никто не гарантирует, но попробуем

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что на сегодняшний день никто не может гарантировать, что парламент поддержит в первом чтении проект закона о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

А.МАРТЫНЮК отметил, что сегодня на Согласительном совете ВР выдвигались предложения о необходимости перенесения рассмотрения этого законопроекта.

«Но он будет рассматриваться завтра. Мы с МОРОЗОМ отстояли тот факт, что нужно его рассматривать», - сказал А.МАРТЫНЮК.

При этом, по его словам, на данный момент трудно сказать, какое решение примет парламент по этому вопросу. «Гарантировать, что он будет принят, никто не может», - сказал первый заместитель председателя ВР.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что на сегодняшний день даже и некоторые депутаты, считающие себя оппозицией, не хотят голосовать за этот законопроект.

Он также отметил, что согласно проекту закона, определенные должности должны в обязательном порядке принадлежать представителям оппозиции. «Но возникает вопрос, кто это обеспечит», - сказал он.

В частности, по словам А.МАРТЫНЮКА, оппозиции отдаются должности председателя Счетной палаты и Уполномоченного ВР по правам человека.

Он отметил, что парламент должен проголосовать за такие решения как минимум 226-ю голосами. При этом, отметил А.МАРТЫНЮК, парламентариев нельзя будет заставить голосовать за те кандидатуры, которые их не устраивают.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).

Сегодня, 18 декабря, председатель ВР Александр МОРОЗ выразил надежду, что Верховной Раде удастся принять проект закона об оппозиции в первом чтении. «Мне кажется, что мы справимся с этой задачей», - сказал председатель Верховной Рады.