Янукович ответил Тимошенко: придет время - встретимся

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает пока что преждевременной свою встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил накануне своего выступления на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES).

Отвечая на вопрос журналистов, с кем из присутствующих на мероприятии политиков, экспертов он хотел бы провести встречу, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что здесь есть много интересных людей.

На уточняющий вопрос, хотел бы он встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО, которая принимала участие в работе саммита вчера, политик ответил: «Придет время - встретимся, пока еще оно не пришло».

Как сообщалось, вчера во время эфира на телеканале «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что В.ЯНУКОВИЧ избегает дискуссии с ней.

«Я удивляюсь – почему Партия регионов боится выставлять своего лидера в прямую и честную дискуссию, а приходят почти половиной фракции для того, чтобы вместо лидера оппонировать премьеру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.