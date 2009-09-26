Янукович ответил Тимошенко: придет время - встретимся
Лидер ПР находится в Ялте
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает пока что преждевременной свою встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил накануне своего выступления на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES).
Отвечая на вопрос журналистов, с кем из присутствующих на мероприятии политиков, экспертов он хотел бы провести встречу, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что здесь есть много интересных людей.
На уточняющий вопрос, хотел бы он встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО, которая принимала участие в работе саммита вчера, политик ответил: «Придет время - встретимся, пока еще оно не пришло».
Как сообщалось, вчера во время эфира на телеканале «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что В.ЯНУКОВИЧ избегает дискуссии с ней.
«Я удивляюсь – почему Партия регионов боится выставлять своего лидера в прямую и честную дискуссию, а приходят почти половиной фракции для того, чтобы вместо лидера оппонировать премьеру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.