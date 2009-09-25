Янукович обратился ко всем гражданам Украины и мировому сообществу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о недопустимости проявлений тоталитаризма со стороны правительства и начинает борьбу против цензуры, за свободу и свободное высказывание мнений в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА по поводу решения Печерского районного суда Киева от 22 сентября, который постановил запретить распространение любой недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Днями произошел беспрецедентный случай – при помощи подконтрольного суда власти запретили критиковать действия правительства и премьер-министра во всех средствах массовой информации и в рекламе. Этот факт вызывает глубокую обеспокоенность за судьбу демократии и свободы слова в Украине”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению политика, “попытки Ю.ТИМОШЕНКО запретить критику действий возглавляемого ею правительства, и ее собственные промахи – это первый шаг к возвращению тоталитарной системы”.

”Это попытка при помощи подконтрольных судов и репрессивных органов возобновить цензуру и взять под полный контроль информационную сферу.

Украина строит гражданское общество. И нужно признать – уже немало сделано на этом пути.

Политики, диктующие этому обществу запрет плюрализма мнений, запрет открытого высказывания оценок работы правительства и высших должностных лиц, – опасны для общества и для будущего Украины.

Потому что они несут в себе угрозу полного свертывания демократических процессов в нашем государстве”, - говорится в заявлении лидера Партии регионов.

Поэтому В.ЯНУКОВИЧ обращается ко всем гражданам Украины, кому дороги принципы свободы и свободного мнения, а также к мировому сообществу, чтобы совместными усилиями “остановить возвращение тоталитарных проявлений в Украине”.

”Мы вместе можем сохранить достижения демократии в нашем государстве.

Выражаю особую благодарность тем украинским независимым журналистам, которые выступили с протестом против наступления на свободу слова.

Я готов подать руку каждому, кто пополнит ряды борцов против цензуры в прессе, за свободу и свободное высказывание мнений”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.