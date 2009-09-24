У бизнесменов от ПР был разговор на высоких тонах с соратниками

Бизнесмены из Партии регионов выступили против социальных инициатив своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом пишет газета «Дело» (№ 153 от 24 сентября).

Издание напоминает, что Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой препятствовать повышению минимальной зарплаты. В письме, отправленном также в Министерство финансов и Верховную Раду, организация, в которую входят влиятельные бизнесмены и руководители предприятий, заявляет о невозможности обеспечить рост зарплат на своих предприятиях в условиях кризиса. «Федерация понимает необходимость повышения оплаты труда, однако процесс повышения воспринимался бы как закономерный при условии сбалансированности экономической и регуляторной политики», — говорится в обращении.

Кроме того, члены организации утверждают, что повышение соцстандартов станет возможным лишь при стабильном курсе гривни, недопущении налогового давления на бизнес, прогнозируемых ценах на энергоносители и сбалансированном бюджете.

Газета напоминает, что Федерацию, отстаивающую интересы работодателей, возглавляет Юрий БОЙКО, влиятельный член фракции Партии регионов. Именно эта политическая сила и ее лидер В.ЯНУКОВИЧ накануне президентских выборов активно требуют повышать социальные стандарты.

Как стало известно «Делу», протест Федерации работодателей выражает позицию всего бизнес-крыла Партии регионов. По информации источников в парламенте, на конфронтацию с автором законопроекта о повышении стандартов Михаилом ПАПИЕВЫМ пошли многие однопартийцы-промышленники. «Я слышал, как Вячеслав БОГУСЛАЕВ (депутат, собственник заводы «Мотор Сич») и другие прямо в зале заседаний налетели на ПАПИЕВА с претензией, что он своим законом задушит их бизнес», — рассказал «Делу» один из «регионалов».

Генеральный директор Федерации работодателей Василий НАДРАГА в комментарии газете отметил, что власти пока не ответили на обращение организации. Вместе с тем он отказался комментировать коллизию, когда Федерация, которую фактически контролирует «регионал» Ю.БОЙКО, выступает против инициативы, которую отстаивает в парламенте лидер его политической силы В.ЯНУКОВИЧ. «Я не хотел бы ударяться в политику, мы говорим о реальном секторе экономики», — резюмировал В.НАДРАГА.

В свою очередь, член Партии регионов и председатель совета директоров «Мотор Сичи» В.БОГУСЛАЕВ не скрывает, что бизнес-крыло партии недовольно популистскими инициативами соратников. «Да, мы действительно разговаривали с Михаилом ПАПИЕВЫМ (автор законопроекта о повышении соцстандартов) на высоких тонах, потому что он никогда не начислял людям зарплату и не знает, что это такое», — объясняет суть конфликта депутат-промышленник.

Как стало известно «Делу», чтобы предотвратить публичный скандал в своей фракции и поддержать В.ЯНУКОВИЧА перед выборами, депутаты от Партии регионов решили не отказываться от идеи повышения соцвыплат. Они согласились поддержать альтернативный законопроект, автором которого стал представитель Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ. Он выступает за более мягкий сценарий повышения зарплат, которое предлагает начать лишь после выборов. Согласно законопроекту О.ЗАРУБИНСКОГО, с января 2010 года минимальная зарплата составит 869 грн., а до конца года постепенно увеличится до 922 грн.

Предложение О.ЗАРУБИНСКОГО показалось предпринимателям из Партии регионов более компромиссным. В итоге на одном из последних заседаний фракции «регионалы» отложили законопроект своего соратника и договорились голосовать за предложения коллеги из Блока Литвина, отмечает издание.

В законопроекте «регионала» М.ПАПИЕВА, проголосованном в первом чтении еще в июне, предлагалось с 1 июля повысить минимальную зарплату до 825 грн., с 1 октября — 865 грн., с 1 декабря — 900 грн. Вместо этого, член Блока Литвина О.ЗАРУБИНСКИЙ написал законопроект, в котором предлагал поднять соцвыплаты, однако уже после выборов — в январе 2010 года.