Известный российский журналист заявляет о культурном геноциде на востоке Украины

Участники круглого стола на тему: «Украина-Россия: 15 лет врозь или вместе?», организованного агентством УНИАН совместно с Российским агентством международной информации “РИА Новости”, обсудили перспективы двусторонних украинско-российских отношений.

Так, директор международных программ УНЦЭПИ им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ высказал мнение, что Украина и Россия остаются взаимосвязанными, хотя расходились все эти годы по разным направлениям. “Взаимозависимость остается достаточно серьезная, анализ ситуации показывает, что 2-3 системных решения со стороны России могут реально дестабилизировать ситуацию в Украине. Украина также может при определенных действиях создать большие проблемы для России в реализации ее стратегических интересов”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ посоветовал политикам быть осторожными в двусторонних отношениях “с игрой некоторыми инструментами”. Он считает, что нужно запретить политикам делать заявления, оскорбляющие, либо создающие проблемы для двусторонних отношений.

По мнению В.ЧАЛОГО, в украинско-российских отношениях остается много стереотипов и фобий. По его словам, опросы экспертов в России показывают, что основная цель России в Украине - оставлять возможности влияния в этом государстве, возможности доминирования в геополитической игре с США. Цель Украины частью политической элиты воспринимается как уход из-под влияния России, формирования самостоятельной стратеги развития, в том числе во внешнеполитической сфере.

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что после оранжевой революции в Украине, к которой в России отнеслись негативно, и было сложно восстановить диалог, в двусторонних отношениях наступил новый период. “Мы заполняем те пробелы, которые были в это время, сегодня восстанавливаются традиционные механизмы взаимодействия”, - сказал он.

По мнению В.ЧАЛОГО, только на уровне президентов вопрос украинско-российских отношений решить нельзя. “Должен быть широкий диалог народов, политических элит, только на таком уровне можно достичь решений. Наши отношения между Украиной и Россией должны стать международными”, - убежден В.ЧАЛЫЙ.

Он также отметил, что нужно понимать, что Украина и Россия имеют перспективу стратегического партнерства, они взаимосвязаны.

Главный редактор “Московских новостей” и журнала “Политический класс” Виталий ТРЕТЬЯКОВ высказывает сомнение в стремлении Украины проводить независимую политику.

“Относительно украинской независимости, в смысле проведения своей политики, тут у меня большие сомнения”, - сказал он.

В.ТРЕТЬЯКОВ считает, что Украина “тяготеет” к другому, отличному от Москвы центру, “источнику контроля”. ”Если бы я видел независимость для себя, я бы наверное, задумался о чем-то ином, но когда я вижу тяготение к какому-то иному центру, то у меня сомнения в искренности слов о независимости”, - сказал он.

По словам В.ТРЕТЬЯКОВА, приезжая в Киев, он задавал украинским коллегам вопрос: “Почему, вы, свою независимость пытаетесь все время спихнуть в Брюссель - в НАТО и ЕС?” и не мог получить вразумительного ответа.

Он также отметил, что мир построен иерархично и центры силы были есть и будут. По мнению В.ТРЕТЬЯКОВА, Россия неизбежно останется “центром силы”.

”Следовательно, даже при интенсивном налаживании международных контактов, если Украина выбирает, как ориентир, другой центр силы, то в сродстве мы находимся или не в сродстве “плохая Россия, или хорошая”, или “плохая Украина, или хорошая”, мы будем конфликтовать, а если тот центр силы будет вести себя непристойно по отношению к России, то могут быть и большие осложнения”, - сказал он.

В свою очередь ведущий программы “Судите сами” на Первом канале России Максим ШЕВЧЕНКО отметил, что никакой общей истории у России “и той Украины, которая лепится сегодня на территории бывшей УССР, нет и быть не может“.

По его словам, Россия не национальное государство, она никогда не запрещает другим нациям и народам развиваться и никогда не запрещала на своей территории “никакие национальные языки”. “Россия является государством федеративным, несущим ответственность историческую за развитие всех наций и народов, которые попадают в сферу этой ответственности. Современная Украина является не федеративным государством, а государством унитарным, в котором конструируется доминирование одной национальной истории и культуры над другими. Мы не можем примириться с этим”, - сказал он.

“Русский язык в государстве, которое претендует с нами на общую историю не только запрещается, а он на самом деле запрещается, потому что дико приезжать в те регионы Украины, где 99,5% населения говорит, думает, чувствует, объясняется в любви и умирает с русским языком на устах, и где русский язык запрещен как государственный, запрещен как региональный и административный, запрещен как язык культуры. Например, в Крыму“, - отметил он, добавив, что “Российская Федерация, как государство, которое несет историческую ответственность за все народы, в том числе за украинский народ, который связал когда-то с исторической Россией свою судьбу, не может без озабоченности смотреть на то, что происходит”.

По мнению М.ШЕВЧЕНКО, “то, что происходит с Востоком, мы в России считаем культурным геноцидом”.