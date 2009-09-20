На Банковой знают о бюджетном заговоре БЮТ и ПР

Бюджет на 2010 год может быть принят в парламенте по договоренности двух "мегафракций".

Об этом заявила глава секретариата президента Вера Ульянченко в эфире телеканала ICTV.

"Уже есть такая информация, что, возможно, по договоренности двух мегафракций бюджет будет принят. Он выгоден тем двум фракциям, которые давно сотрудничают и демонстрируют в таких вопросах общую позицию", - сказала она.

Ульянченко подчеркнула, что претензии президента к правительственному проекту госбюджета-2010 заключаются в том, что этот бюджет "составлен на непонятной макроэкономической базе".

"Все мы помним, что сначала принимается в Верховной Раде отчет о выполнении бюджета текущего года, где выступает и глава Нацбанка, который сообщает о решении на следующий год и по денежно-кредитной политике. Есть выступление и счетной палаты", - напомнила она.

"Всего этого нет, бюджетной резолюции нет, совершенно непонятно, на каких макропоказателях бюджет формируется и презентуется", - подчеркнула глава секретариата.

"Даже такая история была странная, когда в Кабмине бюджет утверждался за закрытыми дверями, без участия уполномоченного по работе в Кабмине со стороны секретариата президента", - сказала Ульянченко.

"Не только президент, но и многие экономисты говорят, что этот бюджет популистский, это бюджет обещаний, что он повторяет все проблемы 2009 года, что этот бюджет не развивает экономику, а консервирует проблемы, которые есть", - отметила она.

Глава секретариата также подчеркнула, что "это бюджет огромных заимствований".

"Президент уже написал письмо премьеру на этот счет и внес не один раз свои предложения по формированию бюджета", - добавила Ульянченко.

Украинская правда