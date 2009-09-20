Медведев снова озвучил претензии к Ющенко

В отношениях с украинскими властями президента России не устраивает только антироссийская позиция. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью CNN. «Мне не нравится только одно, что основной линией политики у действующего руководства, я имею в виду в данном случае президента страны, моего коллегу, стала антироссийская позиция. И что бы там ни говорили, я абсолютно уверен в том, что это основная линия поведения. Это очень обидно и неправильно», - сказал российский президент.

«Мне не очень нравится то, что на Украине происходит героизация, как принято говорить, нацистских преступников. Вообще-то мы когда-то все вместе боролись против нацизма. Это понимают в других странах, но почему-то не хотят понимать некоторые украинские руководители. Я имею право на такие оценки, потому что это общий вызов, общая угроза. Нацистские преступники когда-то были судимы Нюрнбергским трибуналом», - добавил Медведев.

«С учетом того, что там происходило и происходит, мне пришлось принять неприятное решение не отправлять, временно пока, нового посла на Украину, чтобы наши украинские коллеги все-таки призадумались о последствиях такого курса», - подчеркнул президент России.

Газета.ру