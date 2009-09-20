Луценко: права забирают только у одного из 10 пьяниц за рулем

В Донецкой области пока не изъяты водительские права почти у 500 человек за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО. Он отметил, что в Донецкой области выявлен ряд недостатков в работе ГАИ, в частности негативен показатель привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством, лиц, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

«К сожалению, только один из 10 пьяниц за рулем получает решение суда об изъятии у него водительского удостоверения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. И при этом добавил: «Но еще больше меня волнует то, что почти полтысячи водителей, у которых по решению суда должны быть изъяты удостоверения, все еще ездят за рулем с этими документами».

Министр считает, что этот факт безнаказанности несет смертельную опасность для всех участников дорожного движения. «Поэтому обращаюсь к суду увеличить принципиальность и жесткость к лицам, которые в состоянии опьянения находились за рулем и значит, создали смертельную опасность. В первую очередь, я, конечно, сегодня обращаюсь к начальнику ГАИ и жду под его персональную ответственность на протяжении месяца обеспечить стопроцентное изъятие водительских удостоверений в соответствии с решением суда», - заключил Ю. ЛУЦЕНКО.