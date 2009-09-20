Эксперты: Будапештский меморандум 1994-го следует переписать

Украине необходимо созвать международную конференцию для подготовки договора о гарантиях безопасности, который должен заменить Будапештский меморандум, а также рассмотреть возможность начать процесс демилитаризации Черного моря.

Это подчеркнули в статье для «Зеркала недели» (№ 35 (763) от 19 - 25 сентября 2009 г.) экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и доктор политических наук Александр ЛИТВИНЕНКО.

«Следует инициировать созыв международной конференции для подготовки договора о гарантиях безопасности Украине, которая должна заменить Будапештский меморандум декабря 1994 года», - убеждены эксперты.

По мнению В.ГОРБУЛИНА и А.ЛИТВИНЕНКО, Украине стоит вовлечь в проведение конференции не только государства, которые гарантировали ее безопасность по условиям Будапештского меморандума 1994 года, но и других ключевых геополитических игроков.

«К участию в конференции необходимо пригласить все государства-гаранты, а именно — США, РФ, КНР, Францию, Великобританию, а также другие влиятельные государства, в первую очередь Германию», — отмечают специалисты.

Кроме того, В.ГОРБУЛИН и А.ЛИТВИНЕНКО предлагают созвать международный форум, который рассмотрел бы возможность полной демилитаризации Черного моря.

«Необходимо рассмотреть возможность объявления Черного моря демилитаризованной зоной, созвав для этого соответствующий международный форум с приглашением стран-участниц конвенции Монтре (международный договор 1936 года, которым суверенитет над черноморскими проливами был передан Турции) о статусе черноморских проливов. Созыву такой конференции должна предшествовать мощная пропагандистская кампания», - подчеркивают эксперты.

Справка УНИАН. Меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" был подписан 5 декабря 1994 года в Будапеште. Гарантами безопасности Украины, в соответствии с Меморандумом, выступили Российская Федерация, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки.

Согласно Будапештскому меморандуму, Украина добровольно лишилась третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством.