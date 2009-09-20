На Яворивском полигоне пройдут первые за 5 лет тактические учения ВСУ

С 21 по 24 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности (бывший Яворивский общевойсковой полигон) во Львовской области будут проходить батальонные тактические учения (БТУ) с боевой стрельбой Вооруженных Сил Украины.

Тактические учения боевой стрельбой на территории Западной Украины проводятся впервые за последние пять лет, сообщил УНИАН заместитель командира 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорь ПЮРКО

«Целью учений, а они, практически, являются плановой проверкой практических действий украинских военных, является полевая выучка, совершенствование навыков личного состава, управление штабом и подразделениями во время выполнения поставленных задач. Средства на горючее и проведение учений были заложены в оборонный бюджет. В последний раз тактические учения с боевой стрельбой Вооруженных Сил Украины на Яворивском полигоне проходили еще в 2004 году», - сообщил И.ПЮРКО.

19 сентября, на станцию Добросин Львовской области прибыл из Закарпатья эшелон с военной техникой частей 128-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск, которая будет принимать участие в батальонных тактических учениях. В составе эшелона прибыло – 35 единиц техники (танки, боевые машины пехоты), 135 военных, среди которых около 20 процентов механиков-водителей составляют военнослужащие-контрактники, остальные - солдаты срочной службы.

Автомобильно-специальная техника совершила 350-километровый марш-бросок из Закарпатья во Львовскую область своим ходом.

В учениях также будет принимать участие 15-й отдельный горно-пехотный батальон в полном составе и подразделения усиления, которые состоят из танковой роты, зенитной ракетно-артиллерийской и гаубичной самоходной артиллерийской батарей, подразделений разведки и РХБ защиты, инженерного и тылового обеспечения.

Руководство БТУ будет осуществлять командир 128-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Петр РОМИГАЙЛО.

Всего в учениях будет задействовано около 200 единиц военной техники, почти 1000 военнослужащих.