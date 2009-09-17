На «Олимпийском» заменят охрану

НСК "Олимпийский", на котором продолжается строительство в рамках подготовки к Евро-2012, уже в ближайшее время будет охранять Государственная служба охраны Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня во время заседания коллегии министерства.

“Практически с этой недели начинается охрана объекта Государственной службой охраны Министерства внутренних дел”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. Он пояснил, что спорткомплекс является важным стратегическим объектом государственного значения, поэтому правительство приняло решение поручить его охрану подразделению милиции. Кроме того, по его словам, были выявлены факты мелких краж, в которых принимали участие некоторые работники нынешней охраны.

Заместитель министра, национальный координатор по вопросам стадионов Ростислав КАРАНДЕЕВ, со своей стороны, рассказал, что сейчас охрана “Олимпийского” осуществляется силами генподрядчика ХК “Киевгорстрой”. Он также обратил внимание на стратегическое значение этого объекта для Украины, и подтвердил, что одной из причин смены нынешней охраны являются выявленные недостатки в ее работе. По его словам, были выявлены и пресечены попытки вывезти со стройплощадки, на которой продолжается реконструкция, металлолом, цветные металлы и другой строительный материал.