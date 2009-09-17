Януковича благословили на «послушание в Президенты»

В ходе рабочей поездки по Черкасской области лидер Партии регионов посетил Свято-Покровский Красногорский женский монастырь.

Встречая Виктора Януковича у врат храма, его наместница игуменья Агапия благословила Лидера регионалов такими словами: «Благословляю вас, чтобы Вы получили послушание в президенты. Спаси Христоси Божий».

«Мы все идем сейчас в непростой путь. Во славию Божию и благо народа Украины», - приводит ответ лидера регионалов официальный сайт ПР.