Тимошенко хочет взять еще более 9 миллиардов кредита

Кабинет министров Украины рассчитывает получить по 4,615 млрд. грн. от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), то есть в сумме свыше 9,2 млрд. грн., на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву.

Об этом говорится в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Cогласно документу, соответствующие проекты с обоими банками планируется реализовать в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, весной 2009 года глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС заявил, что «Укравтодор» ведет переговоры с ЕИБ и ЕБРР о финансировании реконструкции автодорог вокруг Киева в радиусе 50 км. На то время велась разработка проектно-сметной документации, поэтому сумма инвестиций банков не называлась.

«Речь будет идти о сотнях миллионов долларах», – отметил тогда В.ГУРЖОС. По его словам, предусматривается реконструкция практически всех основных дорог вокруг Киева: от Киева до Житомира (до 128 км), Киев–Ковель, Киев–Одесса, Киев–Знаменка (дорога на Обухов), Киев–Луганск–Изварино, Киев–Чернигов.