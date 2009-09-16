Киселева выгнали из Партии регионов

Народного депутата от Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА исключили из партии.

Как сообщили УНИАН источники в политическом совете партии, заседание которого состоялось вчера, такое решение принял президиум политсовета Партии регионов.

По словам собеседника агентства, В.КИСЕЛЕВА исключили "за нарушение положений и требований устава Партии регионов и нанесение вреда репутации партии".

Кроме того, президиум политсовета решил отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября политсовет ПР удовлетворил заявление В.КИСЕЛЕВА и перевел его на время президентской кампании с должности председателя Крымской республиканской организации партии на руководящую должность в центральный штаб.

14 сентября, по сообщению пресс-службы В.КИСЕЛЕВА, на заседании совета Крымской организации ПР, где из 43 членов присутствовали 23, было принято решение рекомендовать нардепу отозвать поданное им заявление в политсовет Партии регионов и вернуться к исполнению обязанностей председателя Крымской организации.