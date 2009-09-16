Литвин: Госбюджет надо принять до выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Государственный бюджет на 2010 год парламент должен принять до президентских выборов, в противном случае он будет антисоциальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах, где находится с рабочей поездкой.

«Это должен быть бюджет не под выборы, не для определенных политических сил, а бюджет для страны. Более того, я убежден, что период межсезонья, когда существует некоторая неопределенность, какими будут результаты президентских выборов, – это именно тот момент, когда нужно принять бюджет не для политиков, а для страны», - заметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, после президентских выборов госбюджет «будет антисоциальным», поскольку нужно будет «латать очень много дыр».

«А у нас есть старая болезнь, которая перешла в хроническую, решать все за счет людей», – считает В.ЛИТВИН.