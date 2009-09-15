Черновецкий нагреет киевлян на горячей воде?

Цена горячей воды для киевлян может вырасти вдвое, если будет реализована идея Черновецкого относительно заключения соглашений о плате за воду для подогрева. Об этом заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«На ближайшей сессии Киевсовета представителями Блока Черновецкого и ГАК, которые отстаивают интересы частных владельцев «Киевэнерго», планируется принятие решения о заключении соглашений относительно платы за воду для подогрева. Для киевлян это означает введение платы за несуществующую услугу», - сказал оппозиционный политик.

По словам Андриевского, сегодня стоимость воды для подогрева уже включена в тариф.

«Компания дельцов Черновецкого стремится нагреть киевлян на горячей воде и провести решение, по которому киевляне будут дважды платить за горячее водоснабжение: первый раз, как за «воду для подогрева», а второй – как за «горячую воду», - отметил депутат.

«Уверен, что подобные манипуляции с соглашениями и ценами, попытки вводить плату за несуществующие услуги не только незаконны, но и крайне опасны для городского коммунального хозяйства. Черновецкий в который раз подтверждает, что не в состоянии руководить городом, и все проблемы стремится переложить на плечи простых киевлян», - отметил Андриевский.