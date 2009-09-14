НСПО считает повышение минимальной зарплаты «предательством интересов людей»

Национальный совместный представительский орган профсоюзов и профсоюзных объединений (НСПО) заявляет, что предлагаемое Федерацией профсоюзов Украины резкое увеличение минимальной заработной платы приведет ко второй волне экономического кризиса в Украине. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НСПО, подписанном руководителем этой организации Петром ПЕТРИЧЕНКО.

В документе, в частности, отмечается, что “мы живем в критическое время мирового финансово-экономического кризиса, когда трудно достоверно спрогнозировать его развитие и предусмотреть конец спада экономики”, и “главной задачей на этот период является остановка падения экономики, сохранение в работоспособном состоянии предприятий, уменьшение убыточности их работы”. По убеждению НСПО, в это время, “для борьбы с кризисом, мы обязаны как можно взвешенее увеличивать минимальные социальные гарантии ради сохранения возможности как государства, так и большинства субъектов хозяйствования, выдержать нажим кризисных явлений и, в первую очередь, гарантировать достигнутый уровень всех социальных стандартов и выплачивать их своевременно и в полном объеме”.

Понимая необходимость постепенного повышения минимальных социальных стандартов, Национальный совместный представительский орган профсоюзов и профсоюзных объединений предлагает исходить при этом “из мотивов целесообразности, экономического обоснования и уменьшения негативных последствий от необоснованного увеличения этой величины”.

Как сказано в заявлении НСПО, “правительством принят целый ряд документов и реализуются системные антикризисные меры, которые дают положительный результат. Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, продолжают действовать все социальные стандарты, которые были зафиксированы в конце 2008 года. Кабинет Министров Украины взял на себя обязательство сохранить достигнутый уровень социальных страховых выплат и пенсий. Это обязательство правительство выполнило. С целью защиты работников, которые получали наименьшую зарплату в 2009 году, правительство повысило минимальную зарплату на 11%”.

Дальше в документе подчеркивается, что Национальный совместный представительский орган профсоюзов и профсоюзных объединений не поддерживает позицию Федерации профсоюзов Украины о резком, радикальном увеличении минимальной заработной платы, более того, считает ее «пагубной, антигосударственной и предающей интересы людей, потому что это приведет к масштабному сокращению рабочих мест, стремительному падению производства и, как следствие, к началу второй волны кризиса». Как сказано в заявлении, руководство Федерации профсоюзов Украины “захвачено Партией регионов, что привело к политизации позиции профсоюзов, использованию профсоюзов в интересах одной партии. Здравый смысл и реальное положение вещей не учитываются”.

В НСПО считают необходимым разработать государственную программу, которая бы предусматривала осуществление за 3-5 лет поэтапного увеличения минимальной заработной платы и ее приближение к прожиточному минимуму в зависимости от экономических достижений государства и замедления кризиса. Такая программа должна предусматривать рост темпов роста минимальной зарплаты в зависимости от темпов роста валового внутреннего продукта, от роста экономики.

Национальный совместный представительский орган профсоюзов и профсоюзных объединений считает, что “в это трудное время только взвешенная политика правительства, сотрудничество всех социальных партнеров может привести к положительным сдвигам в производстве, экономике страны и вывести страну из кризиса”, говорится в заявлении.