Гавриш догадывается, почему Тимошенко не пришла на СНБО

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ связывает с началом президентской избирательной кампании отсутствие премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на заседаниях СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам С.ГАВРИША, Ю.ТИМОШЕНКО была проинформирована о проведении сегодня очередного заседания СНБО. Он отметил, что принимать участие в заседаниях СНБО – это конституционный долг премьер-министра.

С.ГАВРИШ также сказал, что ему неизвестно, по какой причине Ю.ТИМОШЕНКО отсутствовала на сегодняшнем заседании.

Вместе с тем он предположил, что это может быть связано с началом избирательной кампании, с тем, что кандидаты в Президенты уже начинают разворачивать избирательные штабы.