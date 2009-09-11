Литвин спросил Тимошенко, сколько денег в госказне

В Верховной Раде не началось пленарное заседание, поскольку не было найден компромисс по законопроекту о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время Согласительного совета Председатель ВР Владимир ЛИТВИН выступил с предложением, чтобы парламент рассмотрел все без исключения документы по этому вопросу. «Если не будут приняты решения, то тогда вы заблокируете, и тогда будет хоть повод для блокирования», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по его словам, если у депутатов нет желания рассматривать все эти законопроекты, то вывод напрашивается, что в действительности законы о повышении социальных стандартов вообще не нужны.

В свою очередь первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что его политическая сила продолжает настаивать на рассмотрении своего проекта документа. В то же время он выразил удивление, что несмотря на все заверения, Кабинет Министров и представители коалиции до сих пор не подали законопроекты по наполнению доходной части госбюджета. По его словам, средства, полученные из дополнительных источников, можно было бы направить именно на повышение социальных стандартов. Кроме того, подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, на счетах Госказначейства на сегодняшний день уже достаточно средств, чтобы пойти на такой шаг.

Между тем первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что своим блокированием фракция ПР в очередной раз доказала, что фактически президентские выборы уже начались, и отметил, что БЮТ готов рассматривать все без исключения законопроекты по повышению социальных стандартов.

Подводя итоги Согласительного совета, Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заметил, что становится ясно, что работа ВР сегодня не возобновится. Вместе с тем он предложил всем фракциям определиться с возможностью проведения собраний депутатов, не открывая при этом заседания.

«Вместо того, чтобы ходить и по углам обмениваться мнениями, пусть народные депутаты выскажутся по поводу такой чувствительной темы, как социальные стандарты», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН также сообщил, что он обратился в Счетную палату, Кабинет Министров и Госказначейство с просьбой предоставить информацию о средствах, имеющихся в госказне и которые можно направить на повышение социальных стандартов.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если эта просьба не будет воспринята, то следует создать группу из трех народных депутатов для проверки счетов Госказначейства.