УНИАН сделал подарок детям

Народные депутаты от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ и Александр ТРЕТЬЯКОВ подарили Кировоградскому детскому дому игрушки и спортивно-игровой комплекс с качелями, горками и каруселями.

Как передает корреспондент УНИАН, подарки воспитанникам заведения сегодня вручила И.ГЕРАЩЕНКО от имени всех спонсоров.

«Год назад я побывала в Кировоградском детдоме по личным делам. Увидела, что пространство этих детей ограничено четырьмя стенами и небольшой старой площадкой. Тогда и родилась идея сделать что-то приятное для малышей. Агентство УНИАН помогли собрать много мешков хороших игрушек, а народные депутаты из НУ-НС поддержали эту акцию», - сообщила И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, современная площадка поможет детям развиваться не только умственно, но и физически. «Она сделана из качественной натуральной древесины по заказу в Украине», - подчеркнула депутат.

После вручения подарков И.ГЕРАЩЕНКО, работники детдома и журналисты посадили березовую аллею на территории заведения.

*** Кировоградский дом для детей с поражениями нервной системы построен в 1980 году и рассчитан на 160 мест. Сейчас в заведении находится от 125 до 130 детей в возрасте от 5 месяцев до 5 лет. 40% воспитанников – дети, которые находятся в заведении временно по заявлениям родителей, 60% - лишены родительской заботы.