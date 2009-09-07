БЮТ требует на этой неделе рассмотреть в ВР кадровые вопросы

Фракция БЮТ требует на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, в парламенте достаточно голосов, чтобы принять положительные решения.

«Мы требуем в любой удобный момент рассмотреть кадровые вопросы», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что целесообразно было бы кадровые вопросы рассмотреть не во вторник, а в четверг, 10 сентября.