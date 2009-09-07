БЮТ требует на этой неделе рассмотреть в ВР кадровые вопросы
12:11, 07 сентября 2009Политика
1371 0
Литвин настроен на четверг
Фракция БЮТ требует на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде кадровые вопросы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, в парламенте достаточно голосов, чтобы принять положительные решения.
«Мы требуем в любой удобный момент рассмотреть кадровые вопросы», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что целесообразно было бы кадровые вопросы рассмотреть не во вторник, а в четверг, 10 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter