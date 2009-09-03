Яценюк думает, что Украину должны держать четыре кита

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК называет четыре приоритета, которые необходимо выполнить для развития Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, сегодня на пресс-конференции в Киеве он отметил, что дальнейшее существование Украины зависит от решения четырех задач: новая индустриализация, эффективное сельское хозяйство, образованная и здоровая нация, боеспособная армия.

Говоря о новой индустриализации, А.ЯЦЕНЮК отметил, что за последние 18 лет в Украине “ничего не построили, реально не создали никакой добавочной стоимости”. В то же время, по его словам, сегодня, в период кризиса, только страны, имеющие реальное производство, начали демонстрировать хоть какую-то положительную динамику.

«Потому для Украины критично и крайне необходимо немедленно начать процесс новой индустриализации путем строительства новых заводов, новых электростанций, новой инфраструктуры и новых сетей. Это позволит, во-первых, дать людям рабочие места, во-вторых, реально решить вопрос экономического кризиса и наполнить бюджет», - отметил лидер «Фронта перемен».

Относительно развития сельского хозяйства А.ЯЦЕНЮК отметил, что иного пути, чем крупнотоварное промышленное сельское хозяйство, нет. “Такое сельское хозяйство даст Украине возможность наполнить внутренний рынок собственными продуктами питания. Ведь сегодня, к сожалению, мы наполняем свой внутренний рынок в лучшем случае на 60%, в отличие от США и Франции”, - подчеркнул он.

По его словам, промышленное сельское хозяйство даст возможность вернуть Украине «статус не только европейской, но и мировой житницы». «В этом вопросе, я считаю, мы найдем партнеров и в России, и в Казахстане, и в Беларуси», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, убежден он, развитие промышленного сельского хозяйства позволит восстановить население на селе, улучшить демографическую ситуацию, содержать фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, школы и другую социальную инфраструктуру.

Относительно вопроса здоровья и образованности нации А.ЯЦЕНЮК отметил: «Нам нужна здоровая и образованная нация, которая не вымирает. Нужны люди, которые не только получают дипломы, а которые физически, морально и духовно здоровы, конкурентоспособны на рынке труда благодаря высоким стандартам и качеству образования. Потому изменения в медицинской и образовательной системах – это два ключевых приоритета, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки». По его убеждению, в украинских школах дети должны в обязательном порядке изучать три языка: русский, украинский и английский, и по желанию – другие.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, в 2050 году украинцев останется 36 миллионов. “Останется территория, а должна быть – страна. Страна с людьми, которые могут, умеют работать и имеют физические возможности это делать”, - добавил он.

Отдельно А.ЯЦЕНЮК остановился на вопросе создания боеспособной армии. «Мы ни разу за 18 лет не поднимали этот вопрос. Правда, мы пытались ее реформировать, чтобы потом куда-то вступить. Но все реформы в Украине, будь то в медицине, здравоохранении, армии и промышленности сводились только к одному – уничтожение системы жизнеобеспечения, созданной ранее», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что вопрос боеспособной армии включает в себя развитие оборонно-промышленного комплекса и патриотическое воспитание.

«Для нас критично важно осознать: если завтра произойдут события, которые вынудят украинцев взять оружие в руки, то смогут ли они это сделать? Есть ли такое оружие и есть ли такие украинцы? Я убежден, что есть! Но для этого нужно сделать очень много», - заявил депутат.

Кроме того, отметил он, боеспособная армия - это и рост экономики за счет возвращения Украины на рынок вооружений мира. Он напомнил, что Украина входила в первую пятерку лидеров мира на рынке вооружений, сегодня ее вытеснили в первую десятку, а через несколько лет Украина может вообще потерять этот рынок.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что выполнению этих четырех целей должны быть подчинены все действия нового Президента Украины. «Все другие программы и реформы, которые часто декларировались в Украине, - ничто иное, как фальшпанели. Мы должны четко осознать, что исключительно благодаря этим четырем подходам, этим четырем базовым целям мы можем изменить государство. И это мое виденье изменений в Украине», - цитирует пресс-служба «Фронта перемен» слова своего лидера.