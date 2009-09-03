Кто встанет у «военного» руля Украины в результате выборов?

Ни один из вероятных кандидатов на президентство не способен должным образом решить проблемы армии и оборонной промышленности. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:», проанализировав оборонные стратегии претендентов на наивысший государственный пост.

Приход к власти Виктора ЯНУКОВИЧА, по мнению издания, будет ознаменован формированием новых вертикалей управления и соответствующих органов. Скорее всего, будет возобновлена должность вице-премьера по обороне, создано специальное национальное агентство или комитет по вопросам ОПК. Такой точки зрения придерживается бывший министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК, который является самым авторитетным военным специалистом среди «регионалов». Кроме того, А.КУЗЬМУК является сторонником максимального сохранения потенциала Вооруженных сил Украины и постепенного перехода к профессиональной армии.

В то же время издание не исключает вариантов, что у «военного» руля в команде В.ЯНУКОВИЧА станут такие деятели, как Валерий КОНОВАЛЮК, который запомнился своими противоречивыми заявлениями о необходимости моратория на экспорт вооружений и военной техники из Украины, поддержки инициативы Германии относительно создания Европейских сил безопасности или лишения Президента статуса Верховного Главнокомандующего.

Оборонная политика БЮТ страдает от нехватки системности, отмечают «Комментарии:». С одной стороны, Юлия ТИМОШЕНКО провозгласила важнейшие стратегические инициативы и задания в развитии ВСУ и ОПК (профессионализация армии, Стратегия развития ОПК Украины, Государственная целевая программа реформирования и развития ОПК Украины на период до 2013 года, Государственная программа утилизации обычных видов боеприпасов, программа развития судостроения до 2020 года, закон о стимулировании развития космической отрасли Украины и др.). С другой - мало что из запланированного было сделано. Как замечает издание, многие решения принимаются в «ручном режиме»; утвержденные стратегии развития отраслей ОПК живут своей жизнью, а на практике все делается наугад или по номенклатурной необходимости.

Что же касается геополитического измерения оборонной политики, то в случае победы В.ЯНУКОВИЧА, украинской армии снова придется перестраиваться. С 2005 года ключевым для ее развития был принцип коллективной безопасности, а Партия регионов, как известно, ставит целью обеспечение внеблокового статуса страны.

О внешнеполитических приоритетах Ю.ТИМОШЕНКО, считают «Комментарии:», говорить сложно, поскольку она всегда исповедовала верховенство интересов, а не концепций. Получив статус Верховного главнокомандующего, Ю.ТИМОШЕНКО может объявить о сокращении армии, поскольку это укладывается в рамки «общего мира и безопасности», а может заявить о необходимости усиления Вооруженных сил в связи с необходимостью «дождаться» надлежащей системы безопасности, резюмируют «Комментарии:».