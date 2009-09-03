В БЮТ подозревают, что Ющенко и Янукович готовят роспуск ВР

В БЮТ считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Партия регионов разрабатывают сценарий роспуска парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что 2 сентября В.ЮЩЕНКО после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ заявил о возможности роспуска парламента. В то же время, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, в тот же день лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в Одессе в ультимативной форме заявил о том, что его политическая сила не даст работать парламенту, пока не будут проголосованы законопроекты о повышении социальных стандартов.

По убеждению первого заместителя лидера фракции БЮТ, «такие, почти спонтанные заявления Президента и В.ЯНУКОВИЧА не является случайными”. “Есть все основания считать, что Секретариат Президента и Партия регионов снова совместно готовят и пытаются разыграть масштабную аферу, которая заключается в том, чтобы сначала заблокировать работу парламента, а затем распустить Верховную Раду», - сказал он. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, создается впечатление, что Партия регионов и Секретариат Президента создали общий избирательный штаб. “Кооперация ПР, Секретариата Президента и лично ЮЩЕНКО ставит перед собой задачу: полностью заблокировать законодательную ветвь власти почти на год, а следовательно, лишить правительство законодательной поддержки для борьбы с кризисом; наложить на государственный бюджет масштабные дополнительные расходы по проведению выборов в парламент; и, как следствие, довести Украину до экономической катастрофы», - считает народный депутат.

А.КОЖЕМЯКИН убежден, что все это делается с единственной целью, чтобы во всем обвинить премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО. Он отметил, что такой совместный сценарий Партии регионов и Президента может иметь ужасные, а главное необратимые последствия для Украины. “Поэтому по циничным заявлениям спикеров ПР о социальной защите населения, заботе о благосостоянии народа скрывается желание дестабилизировать ситуацию, посеять хаос в стране и на этом фоне заработать хоть какие-то дивиденды», - подчеркнул первый заместитель лидера фракции БЮТ.

При этом он напомнил, что в Конституции Украины четко отмечено, что Президент Украины не может распускать парламент за полгода до выборов Президента. “Поэтому, какие бы нездоровые идеи, ввергнуть страну в полное безвластие, не возникали у наших оппонентов – парламент и правительство в Украине будут работать.» - отметил А.КОЖЕМЯКИН.