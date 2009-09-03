Ющенко допускает вариант, когда «никто не будет нянчиться с этой нацией»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает возможность узурпации власти победителем президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня во время совещания с руководителями областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских администраций.

По его словам, он допускает, что «может сложиться такая ситуация, что следующие президентские выборы выиграет определенный круг людей, одна или другая сторона, и мы окажемся перед фактом узурпации власти».

В.ЮЩЕНКО сказал, что даже в действующей Верховной Раде в таких обстоятельствах в течение одного дня может возникнуть ситуация, когда депутаты, которые считаются преданными одной политической силе, из-за тоталитарного давления перейдут в другой лагерь, и будет сформировано конституционное большинство.

По словам В.ЮЩЕНКО, если такое произойдет, то не исключена ситуация, что человек, который победит на президентских выборах в Украине, может возглавить или взять под контроль все три ключевых властных института.

«И никто не будет нянчиться с этой нацией, с этой демократией, с какой-то независимостью», - сказал Президент.