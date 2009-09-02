У Тимошенко просят не нагнетать истерию вокруг МВФ

Управление Секретариата Кабинета министров Украины по связям со СМИ “вынуждено констатировать очередное безосновательное нагнетание истерии вокруг сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом”.

В связи с этим Управление “уполномочено заявить, что негативные прогнозы относительно сотрудничества с МВФ, распространенные некоторыми СМИ, абсолютно не отвечают действительности”. Об этом в говорится в переданном УНИАН заявлении Управления секретариата КМУ по связям со СМИ относительно сотрудничества с МВФ.

По информации Управления, переговоры с технической миссией Международного валютного фонда, которая сейчас находится в Украине, проходят в штатном конструктивном режиме.

В заявлении напоминается, что “успешная работа правительственной команды с Международным валютным фондом уже позволила получить три транша в рамках программы stand by. Кроме того, недавно МВФ увеличил для Украины объем специальных кредитных квот”.

Как отмечают авторы заявления, “правительство в любом случае не отказывается от выполнения взятых на себя обязательств и поэтому с оптимизмом смотрит на будущие переговоры относительно выделения 4-го транша кредита от МВФ”.

Учитывая это, Управление “просит “борзописцев” из Секретариата Президента Украины прекратить практику абсолютно безосновательной критики любых действий правительства, особенно в плоскости отношений с международными финансовыми организациями, которую мы наблюдали на протяжении всего переговорного процесса, касающегося программы stand by. Мы считаем, что в период кризиса следует думать не о собственных политических рейтингах, а о судьбе страны”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивания экономической ситуации в стране. "Если такие отклонения (бюджетного дефицита) будут результатом умышленной политики, которая противоречит духу и целям программы, мы прекратим сотрудничество. Мы не намерены м принимать участие в политике, которая приведет к углублению экономического кризиса", - сказал он. М.АЛЬЕР добавил, что такое решение может быть принято, если власть страны будет провоцировать инфляцию и подрывать стабильность банковской системы.

Он напомнил, что осенью группа специалистов МВФ прибудет в Киев для обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2010 год, а миссия фонда посетит Украину в конце октября для обсуждения программы сотрудничества: для получения четвертого транша средств необходим прогресс в реструктуризации банковского сектора и фискальной политики. По его словам, ключевым вопросом является проект госбюджета-2010.

Представитель фонда также сообщил, что МВФ ожидает повышения цены за газ для населения в сентябре на 20% и в 2010 году ежеквартально на 20% - такой шаг призван сократить объемы господдержки "Нафтогаза Украины".

Повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ. Однако, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет. 26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября с.г. может не произойти, поскольку данный вопрос не согласован с профсоюзами. 31 августа Окружной административный суд г. Киева признал противоправным постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики относительно повышения розничных цен на газ для населения. Соответствующее судебное решение принято по иску Национального форума профсоюзов Украины, в котором было обжаловано постановление НКРЭ №811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» от 9 июля этого года.

1 сентября эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Украину с целью обсуждения вопроса подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год.

По словам М.АЛЬЕРА, Украина уже получила от МВФ 10,5 млрд. долларов в рамках программы stand-by, предусматривается выделение еще 6 млрд. долларов, из которых 3,8 млрд. долларов планируется предоставить стране до конца 2009 года.