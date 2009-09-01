1 сентября Иосиф Винский побывал в родной школе

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф Винский 1 сентября принял участие в празднике Первого звонка в Дунаевецкой средней школе (Хмельницкая область), где он учился.

Политик поздравил учеников с Праздником знаний и пожелал им успехов в учебе и интересного жизненного пути.

Иосиф Винский заметил, что Украина как никогда нуждается в молодежи, которая имеет хорошее образование и стремится работать для Украины. «Но создать надлежащие условия для того, чтобы молодежь стремилась учиться и не покидала Родину, должны политики. Именно от них зависит, какой станет Украина – технически и интеллектуально развитым государством или ресурсным придатком постинформационного общества», - отметил он.

Директор школы Виктор Богуш искренне поздравил политика и отметил то, что «Иосиф Викентьевич - всегда желанный гость в школе... Мы надеемся, что наше учебное заведение даст Украине еще не одного политика и государственного деятеля такого же уровня, как Иосиф Винский».

Директор также добавил, что на Хмельниччине Иосифа Винского знают как настойчивого и принципиального человека, и дети и их родители благодарны ему за помощь, которая поступает «не как от земляка землякам, а как от человека людям».