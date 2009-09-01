Тимошенко обсудила с польским премьером подготовку к Евро-2012

Сегодня в Гданьске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с председателем Советы министров Республики Польша Дональдом ТУСКОМ вопросы сотрудничества между Украиной и Польшей, в частности, в направлении подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, Д.ТУСК поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за ее участие в церемонии, посвященной 70-й годовщине начала Второй мировой войны, и за ее речь во время этого торжественного мероприятия.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ и министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Во время мероприятий в Гданьске состоялось короткое общение Ю.ТИМОШЕНКО с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.