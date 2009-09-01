ЕС: Вторая мировая война дала болезненный урок

Европейский Союз заявляет, что Вторая мировая война стала очень болезненным уроком для Европы, который невозможно забыть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении председательствующей в ЕС Швеции от имени Евросоюза, текст которого размещен на официальном сайте шведского председательства.

“Вторая мировая война дала Европе и ее гражданам очень болезненный урок: насколько хрупким может быть мир, и сколько солидарности и усилий нужно для его сохранения”, - говорится в заявлении.

“Война превратила друзей во врагов, а соседей в незнакомцев. Мир еще до сих пор страдает от шрамов этой войны”, - говорится в документе.

Вместе с тем, ЕС отмечает, что объединение Европы, которое произошло после Второй мировой войны, положило начало процессу интеграции, приоритетом которого стали ценности, объединяющие, а не разъединяющие людей. “Это объединило наш континент. Сегодня Европейский Союз является домом почти для 500 млн. граждан из 27 стран”, - говорится в заявлении.

В документе также обращается внимание на современную роль Евросоюза в сохранение мира во всем мире, а также на развитие демократических ценностей. “Сегодня мы, европейцы, разделяем ответственность за мир во всем мире. Эта ответственность является как моральной, так и политической”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в польском Гданьске проходят мероприятия к 70-летию начала Второй мировой войны.