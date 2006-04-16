Молдова хочет газ подешевле, но ЛЭП не отдаст

Молдова не намерена передавать РАО «Газпром» высоковольтные транзитные линии электропередачи (ЛЭП) для организации экспорта электроэнергии в страны Балканского региона в обмен на подписание долгосрочного контракта на поставки газа.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Василий ТАРЛЕВ, выступая 15 апреля по молдавскому телевидению, сообщает РБК.

«О передаче «Газпрому» высоковольтных транзитных ЛЭП речи не идет», - заявил В.ТАРЛЕВ, комментируя сообщения некоторых российских СМИ о готовности Молдовы уступить российскому газовому холдингу названные ЛЭП для организации транзита на Балканы электричества, производимого на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской компании «Интер РАО ЕЭС».

По словам премьер-министра, представители молдавского правительства на переговорах по газовой проблеме сделали ряд коммерческих предложений «Газпрому» для сотрудничества в энергетическом комплексе и в других сферах, но речи о передаче ЛЭП не шла.

В.ТАРЛЕВ не стал конкретизировать предложения молдавской стороны, отметив, что они должны еще обсуждаться представителями российского газового холдинга. Премьер-министр Молдовы отметил, что правительство выступает за подписание с «Газпромом» долгосрочного контракта на поставки газа сроком на 5 лет. По его мнению, стоимость российского газа, который Молдова приобретает сейчас по цене 110 долл. за 1 тыс. куб. м., по оценкам молдавской стороны, могла быть меньшей.