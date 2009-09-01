Черновецкий прибег к махинациям, потому что уже испугался?

«Испугавшись реакции киевлян, протестующих против грабительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги, Черновецкий в очередной раз прибег к махинациям», - заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя распоряжение мэра об изменении стоимости отопления и водоснабжения на август-сентябрь.

«Киевская администрация боится мнения киевлян – и потому прибегает к шулерским приемам, - отметил оппозиционный политик. – Сначала переносится пленарное заседание с 27 августа на 10 сентября, теперь вводятся новые цены на жилищно-коммунальные услуги».

Разъясняя правовые последствия принятия новых распоряжений, депутат отметил, что конкретно их решение Кабмина об остановке повышения тарифов на ЖКУ не касается. И иски, принятые к рассмотрению Шевченковским районным судом Киева, обжалуют другие распоряжения КГГА – от 29 апреля.

«Выдавая новые тарифные распоряжения, Черновецкий стремится обойти решение Кабмина и пустить по новому кругу судебное разбирательство. Но махинации и шулерские приемы не помогут горе-мэру. Киевляне ясно выразили свою негативную позицию относительно противозаконной тарифной политики Черновецкого, о чем свидетельствуют десятки тысяч подписей», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.

Дмитрий Андриевский отметил, что новые распоряжения № 978, 979, 980 и 981 от 31 августа, опубликованные сегодня в газете "Крещатик", изданы с теми же нарушениями законов и превышением полномочий, как и те, которые были остановлены Кабинетом Министров, обжалуются в суде и вызывали резкое недовольство киевлян.

«Снижение тарифов «аж» на 5% не делает их ни законными, ни экономически обоснованными. А пятипроцентную разницу мэрия попробует наверстать в октябре», - отметил Андриевский.