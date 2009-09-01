Мэр Полтавы призвал ОГА покосить сорняки на поле Полтавской битвы

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ призвал чиновников областной государственной администрации покосить сорняки на поле Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТКОВСКИЙ заявил в эфира на телекомпании «Лтава», комментируя заявление председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА о том, что власти города не поддерживают порядок на поле Полтавской битвы.

«На шести этажах сидят чиновники в облгосадминистрации, так пусть сделают полезное дело - выйдут на субботник и покосят сорняки», - сказал мэр.

По его словам, депутаты Полтавского городского совета регулярно на субботниках занимаются уборкой мусора и расчисткой скверов города.

Мэр отметил, что в основном сорняки выросли у Самсоновской церкви, где вопрос наведения благоустройства должна решать религиозная община, а не город.

А.МАТКОВСКИЙ заявил, что считает критику В.АСАДЧЕВА политической провокацией, перекладыванием ответственности на мэрию и попыткой отомстить городским властям за промедление с открытием в городе памятника гетману Ивану Мазепе.

Как сообщал УНИАН, 27 августа председатель Полтавской ОГА В.АСАДЧЕВ раскритиковал мэрию Полтавы за антисанитарное состояние поля Полтавской битвы и потребовал от властей города его расчистить.

По его словам, мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ не выполнил своего обещания, данного российской делегации, о поддержании порядка и дальнейшем благоустройстве данной территории, где сегодня поле заросло сорняками, и на нем сваливают мусор.

В.АСАДЧЕВ считает, что "мэрия попиарилась, отметила праздник 300-летия Полтавской битвы, а теперь все приходит в запустение: заброшено поле, заброшен редут, заброшена могила воинов".

27 июня в Полтаве отмечали 300-летие Полтавской битвы.