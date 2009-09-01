Яценюк объяснил, почему он любит Гарри Поттера

Народный депутат Украины, лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что каждое учебное заведение должно воспитывать прежде всего личность, которая в состоянии думать и принимать решение.

Об этом он сказал в ходе интернет-моста между школьниками Симферополя и Львова, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что необходимо «воспитывать лидеров, которые смогут изменить Украину и составить конкуренцию на внешнем рынке».

Лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что украинская школа должна дать качественное среднее образование, которое позволит ученику потом поступить в высшую школу.

Он уверен, что нужно возрождать систему профтехучилищ. «Не может население страны состоять только из двух профессий, а работать при этом некому. Нужно возрождать профессионально-техническое образование, которое будет соответствовать потребностям страны», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» отметил необходимость «продуманной политики по поводу государственного заказа для вузов”. По его словам, сегодня выпускники пополняют ряды безработных.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня “нет связи между реальной экономикой и потребностями страны”. Он отметил, что “это базовый вопрос, который нужно решать немедленно», потому что сегодня “мы выпускаем безработных за бюджетные деньги”.

На вопрос школьников о любимой книжном герое А.ЯЦЕНЮК ответил, что это – Гарри Поттер, потому что его дети сейчас увлекаются книжками о нем.

Интернет-мост состоялся сегодня между школьниками Симферополя и Львова - учениками Открытого космического лицея Симферополя и львовского лицея «Эрудит». Общение проходило на двух языках - львовские школьники говорили на украинском, симферопольские – на русском.

А.ЯЦЕНЮК, вернувшийся из Львова, передал симферопольским школьникам каравай от их львовских сверстников.

Как отметили в пресс-службе “Фронта перемен”, цель интернет-моста – сплотить детей из разных регионов Украины.