Поляки демонстрируют тысячелетнее пасхальное яйцо

В Польше в региональном музее в Члухове в канун праздника католической Пасхи выставлено тысячелетнее пасхальное яйцо.

Как отмечает РИА «Новости», уникальный экспонат был обнаружен несколько лет назад во время проведения раскопок в окрестностях Члухова.

Польские археологи утверждают, что найденное пасхальное яйцо является самым старым в Польше. Оно выполнено из глины и покрыто цветной росписью. По оценкам ученых, яйцо сделано в Х-ХI веке.

Предполагается, что пасхальное яйцо было привезено из Киевской Руси, так как тысячу лет назад в Польше еще не было традиции росписи яиц.