В газовом конфликте с Польшей Путин перевел стрелки на Украину

Польша столкнулась с проблемами в поставках газа в начале этого года из-за решения Украины исключить трейдера RosUkrEnergo из схемы поставок газа из России и стран Центральной и Средней Азии, заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сегодня на пресс-конференции в польском Сопоте.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, он сказал: «Это не была наша инициатива (исключить RosUkrEnergo из схемы поставок). Это была инициатива наших украинских партнеров».

В.ПУТИН, отвечая на вопрос польских журналистов, когда может быть подписан договор о дополнительных поставках газа, который пытается заключить с конца января польская национальная нефтегазовая компания PGNIG, отметил необходимость внести изменения в межправительственный Ямальский договор от 1993 года. По его словам, этот договор ограничивает возможности дополнительных поставок газа в Польшу, и потому его необходимо изменить.

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который вместе с В.ПУТИНЫМ принимал участие в пресс-конференции, сказал, что его российский коллега заверил его в готовности как можно скорее решить проблему с дополнительными поставами газа в Польшу.

По словам Д.ТУСКА, переговоры ведут в первую очередь национальные нефтегазовые компании, а не правительства. Он выразил надежду, что соответствующий договор будет подписан в начале осени.

Как сообщал УНИАН, Польша - единственное государство из 27 стран Евросоюза, которое после завершения газового российско-украинского конфликта в январе этого года недополучает около 25% импортного газа, который поставляла компания RosUkrEnergo.

Польская PGNIG планировала подписать корпоративный контракт с российским «Газпромом» о дополнительных поставках, но российская сторона определила как условие дополнительных поставок внесение изменений в Ямальский договор от 1993 года.

По мнению некоторых экспертов, российская сторона пытается добиться для себя более выгодных условий транзита газа через польскую территорию в Германию, получить контроль над компанией Eurоpolgaz, контролирующей польскую часть Ямальского газопровода.

Кроме этого, по данным экспертов, Россия намерена продлить этот контракт, который заканчивается в 2022 году, до 2030 года, чтобы осложнить диверсификацию газовых поставок в Польшу.