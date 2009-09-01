БЮТ собирает подписи для внеочередного заседания ВР

Фракция БЮТ уже регистрирует 151 депутатскую подпись для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в пятницу, 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы регистрируем сейчас 151 подпись для проведения внеочередного заседания в пятницу, 4 сентября», - сказал он.

По словам депутата, из-за того, что работа Верховной Рады заблокирована, не удалось поставить на голосование проект постановления об изменении календарного плана, предусматривавшего проведение на этой неделе каждый день пленарных заседаний.

В соответствии с раньше принятым решением, на этой неделе в парламенте должны были проходить заседания только в день открытия сессии, 1 сентября. «Поскольку парламент заблокирован и не работает, мы вынуждены инициировать проведение пленарного заседания в пятницу», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.