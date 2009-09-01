Литвин объявил перерыв: в этом театре абсурда никто работать не будет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил перерыв в заседании парламента до 11.40.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как депутаты не утвердили повестку дня пятой сессии парламента. За данное решение проголосовали лишь 207 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «В этом театре абсурда никто работать не будет». Он в очередной раз предложил: «Давайте примем решение о роспуске Верховной Рады». «Чего вы еще хотите? Все вопросы включены (в повестку дня – УНИАН). Вы не хотите работать – не будем работать», - отметил В.ЛИТВИН.

Он объявил перерыв до 11.40 и пригласил лидеров фракций парламента для консультаций в свой кабинет.