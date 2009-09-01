Мэр Ужгорода решил реабилитироваться перед евреями?

Мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК объявил о своем намерении поставить в центре города памятник еврею, который на протяжении 40 лет зажигал городские фонари.

Как сообщили в Ужгородском городском совете, проект памятника уже вынесен на общественное обсуждение, пишет газета «Сегодня» (№ 188 от 1 сентября).

"Идея памятника состоит в том, чтобы изобразить символ мудрости, искренности и добра, наполнить позитивной аурой центр города", - сказал С.РАТУШНЯК.

Речь идет о реальном мужчине, который на протяжении 40 лет зажигал в городе фонари, поднимаясь к каждому по лестнице, поскольку каждый фонарь имел свой включатель. Имея два высших образования, незаурядную эрудицию и доброжелательный нрав, фонарщик слыл "ходячей энциклопедией", отмечает газета.

Предполагается, что фонарщик будет стоять на 4-метровой кованой из черного металла лестнице. Он будет изображен в процессе зажигания городского фонаря со своей неизменной сумкой с книгами и газетами.

Пресс-секретарь мэра Олег ПОДЕБРИЙ, со своей стороны, также отметил, что идея шефа не связана с недавними событиями вокруг активистки «Фронта перемен». «Просто в городе мало позитивных памятников», - сказал он, поэтому С.РАТУШНЯК и выступил со своей иннициативой. Мэр даже готов пожертвовать на еврея-фонарщика свои личные средства.

Однако евреи считают, что С.РАТУШНЯКУ это не поможет. «Он должен ответить за свои слова: это проверка украинской демократии на прочность», - заявил главный раввин Украины Моше АСМАН.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, мэр Ужгорода назвал лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля», чем вызвал острую критику со стороны еврейской общины Украины.

Прокуратура Закарпатской области возбудила в отношении С.РАТУШНЯКА дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (хулиганство), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).